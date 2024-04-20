"Непредсказуемый": в РФ на уровне Госдумы оскорбили Макрона

Президент Франции не хочет видеть флаг агрессора на Играх

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона. Накануне Макрон предложил России сделать олимпийское перемирие во время Игр-2024.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит Р-Спорт. Вячеслав отреагировал на слова Макрона про Израиль. Президент Франции отметил, что Израиль не является нападавшей стороной, в отличие от России.

"На слова этого человека реагировать вообще не надо.

Если бы он был последовательным в своих решениях, а сейчас в мире более 20 вооруженных конфликтов. Это должно быть либо единое решение для всех, когда меняется Хартия, либо не должно быть предвзятого отношения ни к одной стране.

Я не знаю, чем руководствуются эти люди: мэр Парижа, д*бильный президент – это просто непредсказуемые люди", – сказал Фетисов.

Напомним, недавно мэр Парижа Анн Идальго посетила Киев, где заявила, что не хочет видеть россиян на Играх. После этого в РФ посыпались оскорбления в адрес француженки, отличился даже голос российского биатлона Дмитрий Губерниев.