"Непередбачуваний": у РФ на рівні Держдуми образили Макрона
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Президент Франції не хоче бачити прапор агресора на Іграх
Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею і депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов образив президента Франції Емманюеля Макрона. Напередодні Макрон запропонував Росії олімпійське перемир’я під час Ігор-2024 у Парижі.
Відповідний коментар Фетісова наводить Р-Спорт. В’ячеслав відреагував на слова Макрона про Ізраїль. Президент Франції зазначив, що Ізраїль не є агресором, на відміну від Росії.
"На слова цієї людини реагувати взагалі не треба.
Якби він був послідовним у своїх рішеннях, а зараз у світі понад 20 збройних конфліктів. Це має бути або єдине рішення для всіх, коли змінюється Хартія, або не має бути упередженого ставлення до жодної країни.
Я не знаю, чим керуються ці люди: мер Парижа, д*більний президент – це просто непередбачувані люди”, – сказав Фетісов.
Нагадаємо, нещодавно мер Парижа Анн Ідальго відвідала Україну, де заявила, що не хоче бачити росіян на Іграх. Після цього у Росії посипалися образи на адресу француженки, відзначився навіть голос російського біатлону Дмитро Губернієв.