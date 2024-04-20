"Непередбачуваний": у РФ на рівні Держдуми образили Макрона

Президент Франції не хоче бачити прапор агресора на Іграх

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею і депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов образив президента Франції Емманюеля Макрона. Напередодні Макрон запропонував Росії олімпійське перемир’я під час Ігор-2024 у Парижі.

Відповідний коментар Фетісова наводить Р-Спорт. В’ячеслав відреагував на слова Макрона про Ізраїль. Президент Франції зазначив, що Ізраїль не є агресором, на відміну від Росії.

"На слова цієї людини реагувати взагалі не треба.

Якби він був послідовним у своїх рішеннях, а зараз у світі понад 20 збройних конфліктів. Це має бути або єдине рішення для всіх, коли змінюється Хартія, або не має бути упередженого ставлення до жодної країни.

Я не знаю, чим керуються ці люди: мер Парижа, д*більний президент – це просто непередбачувані люди”, – сказав Фетісов.

Нагадаємо, нещодавно мер Парижа Анн Ідальго відвідала Україну, де заявила, що не хоче бачити росіян на Іграх. Після цього у Росії посипалися образи на адресу француженки, відзначився навіть голос російського біатлону Дмитро Губернієв.