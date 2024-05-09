Впервые в моей карьере": бой Ломаченко и Камбососа будет уникальным для украинца

Спортсмен впервые в карьере подерется в 11 часов дня

12 мая украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF и за титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе против Джорджа Камбососа. Ломаченко признался, что бой против австралийца будет для него уникальным:

Своими ощущениями украинец поделился на финальной пресс-конференции перед поединком. Трансляцию вел Top Rank Boxing.

"Мне кажется, это впервые в моей карьере, что бой в 11 часов дня. Для меня это даже лучше, чем драться вечером. Для меня это более комфортно, потому что ты просыпаешься, завтракаешь – и идешь драться. А после этого ты можешь насладиться этим прекрасным городом.

Мы были в Королевском парке, видели коалу. Это было забавно. Это было очень-очень интересно, потому что мы никогда не видели этих зверей. Коала спит 20 часов и 4 часа ест, но ест только листья и ничего больше. Это очень интересно", — отметил украинец.

Также Ломаченко добавил: "Мы должны были бы подраться уже давно? Для меня это не имеет значения, потому что все происходит в свое время, и у Бога есть индивидуальный план для каждого. Так что я верю в то, что это правильно, раз это происходит сейчас".

Ранее американская промоутерская компания Top Rank выпустил фильм, посвященный бою Ломаченко — Камбосос под названием "Дорога искупления". Также Ломаченко провел открытую тренировку перед титульным боем с изображением голубя мира на футболке.