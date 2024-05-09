"Вперше у моїй кар’єрі": бій Ломаченка та Камбососа буде унікальним для українця

Спортсмен вперше у кар’єрі поб’ється об 11 годині дня

12 травня український боксер Василь Ломаченко проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та за титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі проти Джорджа Камбососа. Ломаченко зізнався, що бій проти австралійця буде для нього унікальним:

Своїми відчуттями українець поділився на фінальній прес-конференції перед поєдинком. Трансляцію вів Top Rank Boxing.

"Мені здається, це вперше в моїй кар’єрі, що бій об 11 годині дня. Для мене це навіть краще, ніж битися ввечері. Для мене це більш комфортно, тому що ти прокидаєшся, снідаєш — і йдеш битися. А після цього ти можеш насолодитися цим чудовим містом.

Ми були у Королівському парку, бачили коалу. Це було забавно. Це було дуже цікаво, тому що ми ніколи не бачили цих звірів. Коала спить 20 годин та 4 години їсть, але їсть тільки листя і нічого більше. Це дуже цікаво", — зазначив українець.

Також Ломаченко додав: "Ми мали б побитися вже давно? Для мене це не має значення, тому що все відбувається свого часу, і в Бога є індивідуальний план для кожного. Тож я вірю в те, що це правильно, якщо це відбувається зараз".

Раніше американська промоутерська компанія Top Rank випустила фільм, присвячений бою Ломаченка — Камбосос під назвою "Дорога спокути". Також Ломаченко провів відкрите тренування перед титульним боєм із зображенням голуба миру на футболці.