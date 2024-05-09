"Шахтер" - "Динамо": где смотреть матч Премьер-лиги

В этом матче может определиться чемпион Украины сезона 2023/24

В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо". Очередное "классико" украинского футбола может назвать чемпиона УПЛ-2023/24.

Игра будет транслироваться на телеканале UPL.TV, сообщает официальный сайт турнира. Канал доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

Этот матч, как и большинство других домашних игр "Шахтера" в нынешнем сезоне, состоится во Львове, на "Львов-Арена". Игра начнется в 18.00.

На данный момент, после 27-ми туров, "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на 4 очка — 67 баллов у горняков против 63 у киевлян. И, в случае победы над принципиальным соперником, горняки могут досрочно обеспечить себе титул чемпиона нынешнего сезона. С другой стороны, в случае победы "Динамо" разрыв между двумя клубами сократится до минимального.

Ранее, в 27-м туре, "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец" (3:0), а киевское "Динамо" разгромило "Колос" из Ковалевки — 5:0.