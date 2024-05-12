Це гойда чи прорив? Новий суперник збірної Росії розсмішив мережу

Азійська країна сама запропонувала росіянам спаринги

Російський футбольний союз (РФС) веде переговори щодо проведення товариських матчів зі збірною Північної Кореї. Напередодні російські юнаки програли команді Таджикистану, викликавши гнів співвітчизників.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес". За інформацією джерела, росіяни хочуть зіграти з футболістами із Північної Кореї кілька матчів на юнацькому рівні.

Повідомляється, що юнацькі збірні КНДР запропонували зіграти збірній РФ із гравців 2008 року народження у червні 2024 року, а збірній Росії-2006 у липні. У відповідь російська сторона запропонувала провести ці гри восени. Також повідомляється, що жіноча збірна Північної Кореї у липні 2024 року може провести контрольні поєдинки проти команди РФ у Росії.

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Користувачі жартують, що Росія у 2018 році приймала найкращі збірні світу на чемпіонаті світу, а тепер грає з ізгоями.

Раніше повідомлялося, що збірна Росії може зіграти із командою будівельників. Нагадаємо, нещодавно до збірної РФ у гості вперше за довгий час приїхала європейська команда.