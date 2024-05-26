Украинские грации завоевали командную "бронзу" на Евро (видео)

Украинки выиграли очередную медаль на чемпионате Европы

В воскресенье, 26 мая, сборная Украины завоевала вторую "бронзу" за день на чемпионате Европы-2024 по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия). После индивидуальной медали Таисии Онофрийчук на пьедестал почета поднялись украинские грации в команде.

Украинские гимнастки заняли третье место в финале с 3 лентами и 2 мячами. Об этом сообщает "Телеграф".

Наши грации выиграли "бронзу", заработав у судей 33,500 балла, правда, после протеста украинской стороны оценка была повышена до 33,900 балла. Первое место заняли представительницы Испании (34,700), а "серебро" досталось спортсменкам из Израиля (34,500). Добавим, что за Сине-желтых выступали Мария Высочанская, Алина Мельник, Диана Баева, Кира Ширыкина и Валерия Перемета.

"Бронзовое" выступление украинских гимнасток в финале с 3 лентами и 2 мячами:

Напомним, известная украинская гимнастка Влада Никольченко, которая осенью 2023 году оказалась в эпицентре международного скандала, в апреле 2024 года похвасталась кольцом на безымянном пальце.