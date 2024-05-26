Українські грації вибороли командну "бронзу" на Євро (відео)

Українки виграли чергову медаль на чемпіонаті Європи

У неділю, 26 травня, збірна України здобула другу "бронзу" за день на чемпіонаті Європи-2024 з художньої гімнастики у Будапешті (Угорщина). Після індивідуальної медалі Таїсії Онофрійчук на п’єдестал пошани піднялися українські грації у команді.

Українські гімнастки посіли третє місце у фіналі з трьома стрічками та двома м’ячами. Про це повідомляє "Телеграф".

Наші грації виграли "бронзу", заробивши у суддів 33,500 бала, щоправда, після протесту української сторони оцінку було підвищено до 33,900 бала. Перше місце посіли представниці Іспанії (34,700), а "срібло" дісталося спортсменкам з Ізраїлю (34,500). Додамо, що за Синьо-жовтих виступали Марія Височанська, Аліна Мельник, Діана Баєва, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета.

"Бронзовий" виступ українських гімнасток у фіналі з трьома стрічками та двома м’ячами:

Нагадаємо, відома українська гімнастка Влада Нікольченко, яка восени 2023 року опинилася в епіцентрі міжнародного скандалу, у квітні 2024 року похвалилася кільцем на безіменному пальці.