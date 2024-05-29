"Олімпіакос" — "Фіорентина": онлайн-трансляція фіналу Ліги конференцій

В Афінах проходить фінал третього за значущістю єврокубку

У середу, 29 травня, в Афінах відбудеться фінальний матч Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 — третього за значущістю єврокубку, в якому грецький "Олімпіакос" протистоятиме італійській "Фіорентині" з Флоренції. Торік "Фіорентина" також дійшла до фіналу цього турніру, але програла у вирішальному матчі англійському "Вест Хему".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Олімпіакос" — "Фіорентина". Зустріч пройде в Афінах на стадіоні "АЕК Арена" та розпочнеться о 22.00 за київським часом.

"Олімпіакос" базується в Пірей, місті-супутнику Афін, розташованому за 8 кілометрів від центру столиці Греції. І цього разу команда повинна почуватися комфортно на арені, що належить принциповому супернику з чемпіонату Греції — АЕКу. Місцеві вболівальники мають створити для "Олімпіакосу" "домашню" обстановку в останній грі сезону. "Олімпіакос" посів третє місце у чемпіонаті Греції, який завершився десять днів тому, 19 травня, відставши на 6 очок у турнірній таблиці від чемпіона ПАОКа та на чотири — від АЕКу. У Кубку Греції команда програла за сумою двох матчів "Панатінаїкосу" у 1/8 фіналу (1:1, 0:0, 6:7 у серії пенальті).

У свою чергу, "Фіорентина" завершить сезон лише 2 червня, виїзним матчем чемпіонату Італії проти "Аталанти" у Бергамо. Втім, турнірного значення остання гра для команди з Флоренції не матиме. "Фіалки" розташувалися на 8-му місці в таблиці, відстаючи на 4 очки від "Лаціо" (7-е місце) і випереджаючи на ті ж 4 очки "Торіно" (9). У Кубку Італії "Фіорентина" програла у півфіналі "Аталанті" за сумою двох матчів — 1:0, 1:4.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися пряму трансляцію гри "Олімпіакос" — "Фіорентина" в Україні. Крім того, на сайті "Телеграф" доступний прогноз букмекерів на це протистояння.