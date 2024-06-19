Німеччина – Угорщина: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Гра пройде в Штутгарті

У середу, 19 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартує другий тур. У групі А зустрінуться Німеччина та Угорщина.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри Німеччина — Угорщина. У цій статті оперативно буде додано відео голів, а після зустрічі — відеоогляд поєдинку.

Німеччина – Угорщина – початок о 19:00 (оновлюється)

Матч Німеччина — Угорщина відбудеться у Штутгарті на "Арені Штутгарт", початок о 19:00 за київським часом. Німці є беззаперечними фаворитами зустрічі, а угорців очікує важке випробування. У разі поразки Угорщина може втратити шанси на топ-2 у квартеті та боротися лише за третє місце, яке може і не стати прохідним у плей-офф. Німеччина, у свою чергу, у разі перемоги вийде у плей-оф домашнього турніру. В іншому матчі групи А зустрінуться Швейцарія та Шотландія (початок – о 22:00 за київським часом).

Матч Німеччина — Угорщина покажуть у прямому ефірі в Україні. На сайті "Телеграф" доступні календар, результати матчів та турнірні розклади на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.