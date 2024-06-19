Испания - Италия: букмекеры заинтриговали прогнозом на суперматч Евро-2024

Действующие чемпионы Европы — аутсайдеры встречи

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится большая игра. В "репетиции" финала поучаствуют два фаворита ЧЕ-2024 — Испания и Италия. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Италия.

По мнению букмекеров, сборная Испании является небольшим фаворитом противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На триумф Фурии Роха специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,19. В то же время успех Скуадра Адзурра менее вероятен — коэффициент 3,75. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность победы испанцев в 44%, а итальянцев — в 26%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Италия

Favbet: (победа Испании 2,19 — ничья 3,25 — победа Италии 3,75)

William Hill: (2,15 — 3,10 — 3,75)

Bwin: (2,15 — 3,20 — 3,60)

Матч Испания — Италия состоится в Гельзенкирхене на стадионе "Арена АуфШальке". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в Украине.

Напомним, в первом туре ЧЕ-2024 испанцы разгромили Хорватию (3:0), а Италия с трудом победила Албанию (2:1). С результатами других матчей Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".