Вже тренується: з’явилися добрі новини для фанів Мбаппе (відео)

Зірковому гравцю зламали ніс у першому матчі "триколірних" на турнірі

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе вперше з’явився на тренуванні після того, як зламав носа під час переможного матчу команди на Євро над збірною Австрії. Ця новина порадувала вболівальників на фоні сумнівів щодо участі зірки "Реала" в решті матчів на груповому етапі Євро.

Відео із тренування збірної Франції публікується в офіційному Х команди. Зазначається, що гравець перебуває у хорошому настрої.

Мбаппе був змушений залишити поле після того, як зламав носа під час зіткнення з Кевіном Дансо в матчі, що відбувся 17 червня. Гравця навіть відвези до шпиталю у Дюссельдорфі.

Напередодні на тренуванні Мбаппе індивідуально попрацював, а також провів розмову з тренером Дідьє Дешамом. При цьому, сам Дешам раніше здавався роздратованим перспективами своєї зірки, заявивши, що у його гравця "не все добре".

Колишній лікар збірної Франції Фабріс Бріан повідомив, що Мбаппе буде виключений з гри як мінімум на 10 днів, що унеможливлює його участь у матчах групового етапу, що залишилися. Пізніше у збірній Франції повідомили, що Мбаппе не була потрібна операція, як передбачалося на перший погляд, і йому виготовлять маску, щоб він міг грати.

Як повідомляв "Телеграф", політик у Німеччині спровокувала скандал навколо збірної на Євро.