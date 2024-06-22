Украина - Бельгия: где и когда бесплатно смотреть матч Евро-2024

Сине-желтые борются за путевку в плей-офф

В среду, 26 июня, сборная Украины сыграет свой заключительный матч группового этапа на чемпионате Европы-2024 по футболу в Германии. В первых двух играх на ЧЕ-2024 Сине-желтые набрали всего три очка. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.

В прямом эфире в Украине матч группы Е Украина — Бельгия можно посмотреть бесплатно. Об этом сообщает "Телеграф".

Игру Сине-желтых против Красных Дьяволов бесплатно можно посмотреть на "Суспільне". Кроме того, встречу нашей команды бесплатно покажут в эфире телемарафона "Единые новости" в цифровом эфире T2.

"Суспільне" покажет встречу Украина — Бельгия на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Львов, Винница и тд), в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Игра Украина — Бельгия состоится в Штутгарте на одноименной арене, начало — в 19:00 по киевскому времени. С расписанием и календарем всех матчей Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, в первом туре ЧЕ-2024 сборная Украины крупно уступила Румынии (0:3), а во втором минимально одолела Словакию (2:1).