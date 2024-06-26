Самая "потеющая" сборная Евро-2024? В сети развеяли миф о следующем сопернике сборной Украины (фото)

Во всем "виноват" цвет футболок, в которых играет сборная Бельгии

Сборная Бельгии уверенно выиграла матч 2-го тура Евро-2024 у команды Румынии со счетом 2:0. Но этот матч привлек к себе внимание и другим аспектом: есть ли у игроков бельгийской команды проблемы с потоотделением.

Несмотря на то, что температура воздуха в Кельне во время игры была всего +16 градусов, уже через несколько минут после начала игры майки некоторых бельгийских звезд казались мокрыми и полностью потными, отмечает Bild. Это необычно для ультрасовременных трикотажных изделий из 100-процентного полиэстера (дышащей, термостойкой и быстросохнущей ткани).

Возник вопрос, потеют ли бельгийцы больше в этих майках? "Этот вопрос уже возник перед нами. Но никаких жалоб со стороны игроков по какому-либо вопросу не поступало. Вы совершенно не чувствуете себя ущемленным", — отметил представитель сборной Бельгии, отвечая на вопрос издания.

Все дело в том, что "Красные дьяволы" играют в темно-красной форме (Team Coll Burgundy 2) и имеют дополнительные блестящие элементы, встроенные в грудь. Такие трикотажные изделия обычно кажутся немного более потными, чем другие. Кстати, такая же "проблема" в этом сезоне возникла и у английского клуба "Астон Вилла", выступающего в аналогичной красной форме.

Этот вид джерси может сделать сильное потоотделение, которое совершенно естественно при чрезвычайно высоком уровне стресса, еще более заметным. Кроме того, некоторые игроки неоднократно обливают голову водой, чтобы остыть, тем самым смачивая майки.

Напомним, что сегодня, 26 июня, сборная Бельгии сыграет с командой Украины в рамках решающего 3-го тура группового этапа Евро-2024. Игра начнется в 19.00 по киевскому времени.