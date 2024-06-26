Найпотіючіша збірна Євро-2024? У мережі розвіяли міф про наступного суперника збірної України (фото)

У всьому "винний" колір футболок, у яких грає збірна Бельгії

Збірна Бельгії впевнено виграла матч 2-го туру Євро-2024 у команди Румунії з рахунком 2:0. Але цей матч привернув до себе увагу й іншим аспектом: чи мають гравці бельгійської команди проблеми з потовиділенням.

Незважаючи на те, що температура повітря в Кельні під час гри була лише +16 градусів, вже через кілька хвилин після початку гри майки деяких бельгійських зірок здавалися мокрими і повністю спітнілими, зазначає Bild. Це незвичайно для ультрасучасних трикотажних виробів із 100-відсоткового поліестеру (дихаючої, термостійкої та швидковисихаючої тканини).

Постало питання, чи потіють бельгійці більше в цих майках? "Це питання вже постало перед нами. Але жодних скарг з боку гравців з будь-якого питання не надходило. Ви абсолютно не відчуваєте себе ущемленим", — зазначив представник збірної Бельгії, відповідаючи на запитання видання.

Вся річ у тому, що "Червоні дияволи" грають у темно-червоній формі (Team Coll Burgundy 2) і мають додаткові блискучі елементи, вбудовані у груди. Такі трикотажні вироби зазвичай здаються трохи спітнілішими, ніж інші. До речі, така сама "проблема" цього сезону виникла і в англійського клубу "Астон Вілла", який виступає в аналогічній червоній формі.

Цей вид джерсі може зробити сильне потовиділення, яке цілком природне за надзвичайно високого рівня стресу, ще помітнішим. Крім того, деякі гравці неодноразово обливають голову водою, щоб охолонути, тим самим змочуючи майки.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 червня, збірна Бельгії зіграє з командою України у рамках вирішального 3-го туру групового етапу Євро-2024. Гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.