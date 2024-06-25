Украина - Бельгия: букмекеры отправляют Сине-желтых домой

Сине-желтые — аутсайдеры противостояния

В среду, 26 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоятся заключительные матчи группового этапа. В стартовом поединке игрового дня встретятся представители квартета Е Украина и Бельгия. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.

По мнению букмекеров, сборная Украины является аутсайдером противостояния. Об этом сообщает favbet.

Специалисты считают Красных Дьяволов однозначными фаворитами встречи. Аналитики оценили вероятность победы бельгийцев в 57%, а украинцев — в 19%. При этом в этом матче бельгийцев вполне устроит и ничья.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Украина — Бельгия

Favbet: (победа Украины 5,10 — ничья 4,00 — победа Бельгии 1,71)

William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,67)

Bwin: (5,00 — 4,00 — 1,66)

В параллельной игре сыграют Румыния и Словакия, которых устроит ничья с любым счетом. Примечательно, что букмекеры сделали аномальный прогноз на ничью в этом противостоянии.

Напомним, в первом туре Евро-2024 сборная Украины разгромно проиграла Румынии (0:3), а во втором минимально одолела Словакию (2:1). Бельгия также набрала три очка, уступив Словакии (0:1) и обыграв Румынию (2:0). Положение Сине-желтых худшее в квартете, однако наша команда может выйти в плей-офф даже в случае проигрыша.