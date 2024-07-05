"Не жаловаться, а искать решения": Шевченко впервые прокомментировал провал сборной Украины на Евро

Президент УАФ остался разочарован выступлением национальной команды

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко впервые прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2024. Сборная Украины не сумела обыграть в последнем матче группового этапа команду Бельгии и не попала в плей-офф турнира.

Говоря о выступлении команды, Шевченко отметил, что его разочаровал результат. В интервью Corriere della Sera он отметил:

"Есть разочарование, потому что группа была нам по силам, и я ожидал большего. Но мы ошиблись в подходе. Было ли слишком большое давление на команду в игре с Румынией? Я не знаю, что произошло, но реальность такова, что игроки не были в игре", — заметил руководитель УАФ.

А говоря о победе над сборной Словакии в следующем матче, Шевченко отметил роль президента Владимира Зеленского в настрое игроков. Именно в этот день он общался с командой по видеосвязи: ""Конечно, президент дал очень позитивное послание, которое вдохновило игроков. Команда поняла, что провалила первую игру, и была совсем другой. Это была реакция гордости команды, играющей за страну в войне", — отметил Шевченко.

А на вопрос издания, "Достигли ли вы той социальной цели, о которой говорили?", Шевченко ответил: "Да, конечно. Мы хотели показать реальность, в которой живем, и нам это удалось. Мы привезли в Германию интерактивную инсталляцию стадиона "Солнечный" в Харькове, разрушенного российскими ракетами. На сегодняшний день в результате атак повреждено или разрушено 500 спортивных объектов, в том числе 77 стадионов. И игроки национальной сборной, чьи имена широко известны в футбольном мире, рассказали о своих опустошенных городах".

Сборная Украины начала Евро с крупного поражения от команды Румынии (0:3), после чего выиграла у Словакии (2:1) и сыграла вничью с командой Бельгии (0:0). Команда набрала 4 очка, как и все остальные соперники по группе, но заняла последнее 4-е место из-за худшей разницы мячей.

Как сообщал "Телеграф", матчи 1/4 финала Евро-2024 состоятся 5-6 июля. В частности, 5 июля пройдут игры Испания — Германия и Португалия — Франция.