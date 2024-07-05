"Не скаржитися, а шукати рішення": Шевченко вперше прокоментував провал збірної України на Євро

Президент УАФ залишився розчарований виступом національної команди

Президент Української футбольної асоціації Андрій Шевченко уперше прокоментував виступ національної команди на Євро-2024. Збірна України не зуміла обіграти в останньому матчі групового етапу команду Бельгії та не потрапила до плей-офф турніру.

Говорячи про виступ команди, Шевченко наголосив, що його розчарував результат. В інтерв’ю Corriere della Sera він зазначив:

"Є розчарування, тому що група була нам під силу, і я очікував більшого. Але ми помилилися у підході. Чи був надто великий тиск на команду у грі з Румунією? Я не знаю, що сталося, але реальність така, що гравці не були у грі", — зауважив керівник УАФ.

А говорячи про перемогу над збірною Словаччини у наступному матчі, Шевченко відзначив роль президента Володимира Зеленського у настрої гравців. Саме в цей день він спілкувався із командою по відеозв’язку: "Звичайно, президент дав дуже позитивне послання, яке надихнуло гравців. Команда зрозуміла, що провалила першу гру і була зовсім іншою. Це була реакція гордості команди, яка грає за країну у війні", — зазначив Шевченко.

А на запитання видання, "Чи ви досягли тієї соціальної мети, про яку говорили?", Шевченко відповів: "Так, звичайно. Ми хотіли показати реальність, у якій живемо, і нам це вдалося. Ми привезли до Німеччини інтерактивну інсталяцію стадіону "Сонячний" у Харкові, зруйнованого російськими ракетами. На сьогоднішній день внаслідок атак пошкоджено або зруйновано 500 спортивних об’єктів, у тому числі 77 стадіонів. І гравці національної збірної, чиї імена широко відомі у футбольному світі, розповіли про свої спустошені міста".

Збірна України розпочала Євро з крупної поразки від команди Румунії (0:3), після чого виграла у Словаччині (2:1) та зіграла внічию з командою Бельгії (0:0). Команда набрала 4 очки, як і всі інші суперники по групі, але посіла останнє 4-е місце через найгіршу різницю м’ячів.

Як повідомляв "Телеграф", матчі 1/4 фіналу Євро-2024 відбудуться 5-6 липня. Зокрема, 5 липня відбудуться ігри Іспанія – Німеччина та Португалія – Франція.