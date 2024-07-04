Португалия - Франция: где и когда бесплатно смотреть четвертьфинал Евро-2024

Большая игра пройдет в Гамбурге

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится два матча 1/4 финала. Закрывать программу игрового дня будут французы и португальцы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Франция (начало в 22:00 по киевскому времени).

В прямом эфире в Украине игру Португалии против Франции можно посмотреть на медиа-платформе Megogo а также на "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

В сети эта встреча будет доступна эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Бесплатно поединк Португалия — Франция можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Черкассы, Полтава и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Напомним, на ЧЕ-2024 по футболу Португалия досрочно выиграла свою группу, обыграв Чехию (2:1) и Турцию (3:0), уступив Грузии (0:2). В первом раунде плей-офф Селесао только в серии пенальти прошли Словению (0:0, 3:0 по пенальти).

На групповой стадии турнира французы обыграли Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1), а в 1/8 финала прошли Бельгию (1:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".