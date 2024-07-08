"Брати на вік": суперник "Динамо" у Лізі чемпіонів приїхав у РФ на уклін (відео)

У киян з’явилася додаткова мотивація на гру

Сербський "Партизан" (Бєлград) приїхав на "Братський кубок" у РФ. Перед Євро-2024 збірна Сербії зіграла товариський матч із Росією.

Бєлградський клуб програв ЦСКА з рахунком 0:3. На трибунах серби вивісили величезний банер, присвячений дружбі між державами, повідомляє пресслужба московського клубу в Telegram.

Під час поєдинку вболівальники розгорнули на трибуні банер із двоголовим орлом, прапорами Росії та Сербії та написами: "Росіяни та серби – брати навіки. Одні кольори, одна віра, одна кров".

Варто зазначити, що саме "Партизан" є першим суперником київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Перша гра між командами відбудеться 23 липня у Любліні (Польща).

Нагадаємо, збірну РФ з футболу було відсторонено від усіх міжнародних змагань ще 2022 року. Перед Євро-2024 Сербія приїхала у Москву, де провела товариський поєдинок із росіянами. Серби стали першими європейцями, які зіграли проти Росії у футбол після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну. Раніше російський "Зеніт" тепло зустріли у Белграді.