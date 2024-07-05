Первый полуфиналист Евро-2024 определился со скандалом (видео)

Командам не хватило 90 минут, чтобы определить победителя

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартовали матчи 1/4 финала. Сборная Испании сыграла с Германией.

Встреча, проходившая в Штутгарте на одноименной арене, завершилась со счетом 2:1 в пользу Испании. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды провели довольно скучный первый тайм, однако все изменило взятие ворот немцев во второй половине игры. На 51-й минуте Дани Ольмо ударом в касание с метров 15-и замкнул передачу Ямаля. Немцы после этого активизировались и создали несколько убойных моментов, один из которых увенчался голом. За минуту до конца основного времени Флориан Вирц сравнял счет. Победный гол Фурия Роха забила во втором овертайме усилиями Микеля Мерино.

Таким образом, Испания пробилась в полуфинал Евро-2024. Соперник Фурии Роха определится в матче Франция — Португалия. Добавим, при счете 1:1 рефери матча Энтони Тейлор не поставил пенальти в ворота испанцев — Кукурелья рукой сыграл в своей штрафной.

Полный видеообзор матча Испания — Германия:

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1).

Сборная Германии выиграла на турнире квартет А, обыграв Шотландию (5:1), Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В 1/8 финала немцы сломили сопротивление Дании (2:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".