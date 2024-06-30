Грузия заставила Испанию понервничать в матче Евро-2024 на вылет (видео)

Грузия сумела навязать борьбу более сильной команде

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу завершился очередной поединок первого раунда плей-офф. В Кельне (Германия) на поле встретились испанцы и грузины.

Встреча, проходившая на "Штадион Кельн", завершилась со счетом 4:1 в пользу Испании. Об этом сообщает "Телеграф".

Испанцы с первых минут взяли мяч под свой контроль и начали планомерно расстреливать ворота Крестоносцев с разных позиций. Грузия заняла выжидательную позицию в надежде на контратаки, одна из которых привела к голу в ворота пиренейцев. На 18-й минуте Робин ле Норман после прострела с правого фланга переправил мяч в свои ворота. После этого испанцы вновь принялись к штурму ворот Мамардашвили, прошив вратаря сборной Грузии к перерыву — на 39-й минуте Родри отличился ударом с линии штрафной.

Во втором тайме на поле была одна команда. Испанцы засыпали ворота грузинов огромным числом атак, что принесло Фурии Роха очередную победу на турнире. Победный гол записал на свой счет Фабиан Руис, замкнувший головой навес Ямаля с правого фланга. Также за испанцев забивали Нико Уильямс и Дани Ольмо.

Полный видеообзор матча Испания — Грузия:

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). Грузия зацепилась за плей-офф, сенсационно одолев Португалию (2:0). Также на ЧЕ-2024 грузины проиграли Турции (1:3) и сыграли вничью с Чехией (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 можно на сайте "Телеграф".