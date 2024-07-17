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Партнер Мудрика ризикує кар’єрою через пісеньку про французів (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Енцо Фернандес та Михайло Мудрик Новина оновлена 17 липня 2024, 13:52
Енцо Фернандес та Михайло Мудрик. Фото Getty Images

Футболіст вибачився, проте його, напевно, покарають

Збірна Аргентини днями вдруге поспіль виграла Кубок Америки-2024. У пориві радості аргентинські футболісти заспівали образливу кричалку на адресу збірної Франції.

Відео опублікував півзахисник Альбіселесте та лондонського "Челсі" Енцо Фернандес. Футболіст уже вибачився у сторіс Instagram проте скандал уже досяг Лондона та ФІФА.

"Слухайте, поширюйте. Вони грають за Францію, але всі вони родом з Анголи. Вони добре бігають. Вони люблять т***ать т***сів.

Їхні мами – нігерійки, їх татусі – камерунці, але в паспорті написано: "Француз ", — співали аргентинці.

Після цього Федерація футболу Франції збирається подати до ФІФА позов щодо расистської поведінки аргентинських футболістів, а також направить листа до Аргентинської футбольної асоціації з вимогою вжити заходів, передає La Provence.

"Челсі", у складі якого виступають шість французів, розпочав дисциплінарне розслідування через кричалки Енцо та гравців Аргентини.

"Футбольний клуб "Челсі" вважає всі форми дискримінаційної поведінки абсолютно неприйнятними. Ми пишаємося тим, що є інклюзивним клубом, який підтримує різноманітність, в якій представники всіх культур, спільнот та ідентичностей почуваються бажаними гостями.

Ми визнаємо та цінуємо факт публічних вибачень нашого гравця і використовуватимемо це як можливість здобути урок.

Клуб ініціював внутрішню дисциплінарну процедуру”, – повідомили у пресслужбі лондонського клубу.

Фернандес після розголосу вибачився за цей вчинок.

"Хочу щиро вибачитись за відео, розміщене на моєму каналі під час святкування. Пісня містить вкрай образливу лексику, і цим словам абсолютно немає виправдань.

Я виступаю проти дискримінації в будь-якій формі і вибачаюсь за те, що мене захлеснула ейфорія під час святкування нашої перемоги в Кубку Америки. Це відео, цей епізод, ці слова не відображають моїх переконань, ні мого характеру. Мені щиро шкода”, — написав Енцо.

Нагадаємо, аргентинські футболісти знущалися з французів і після перемоги на ЧС-2022. Після фінальної гри в роздягальні аргентинський голкіпер Еміліано Мартінес попросив хвилину мовчання на згадку про француза Кіліана Мбаппе.

Теги:
#Футбол #Збірна Франції #Збірна Аргентини #Енцо Фернандес #Михайло Мудрик