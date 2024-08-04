"Динамо" - "Рейнджерс": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги чемпионов

Украинский клуб борется за попадание в групповой этап Лиги чемпионов

Во вторник, 6 августа, киевское "Динамо" сыграет первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Противостоять Бело-синим будет шотландский "Рейнджерс". На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Рейнджерс".

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" – "Рейнджерс" покажет телеканал "2+2". Кроме того, поединок будет доступен для просмотра на YouTube-каналах "Football Hub" и "ФК "Динамо" Київ". Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча "Динамо" – "Рейнджерс" состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, начало игры в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра между командами состоится 13 августа в Глазго. Добавим, что победитель противостояния выйдет в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов, а проигравший вылетит в Лигу Европы.

Напомним, во втором раунде отбора киевляне переиграли сербский "Партизан", причем сделали это дважды. В "домашней" игре был зафиксирован разгром — 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.