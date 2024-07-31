"Динамо" в патриотической форме выбило друзей России из Лиги чемпионов (видео)

Киевляне впервые сыграли в новом сезоне в сине-желтой форме

В среду, 31 июля, киевское "Динамо" провело ответную игру против "Партизана" (Белград) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой игре украинская команда победила со счетом 6:2.

Встреча, проходившая в Белграде на стадионе "Райко Митич", завершилась со счетом 3:0 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

Украинский клуб вновь обыграл "Партизан", на этот раз в гостях, правда, по решению УЕФА клубы играли без болельщиков на трибунах. За Бело-синих, которые играли в цветах украинского флага, голами отметились Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Александр Караваев.

Полный видеообзор матча "Партизан" — "Динамо":

Таким образом, "Динамо" пробилось в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет против шотландского "Рейнджерс". "Партизан" вылетел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с "Лугано" (Швейцария).

Напомним, "Партизан" перед стартом еврокубкового сезона поехал в РФ, где сыграл против московского ЦСКА. Сербские фанаты подготовили баннер о дружбе с Россией. Ранее российский "Зенит" тепло встретили в Белграде.