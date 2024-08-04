"Динамо" — "Рейнджерс": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги чемпіонів

Український клуб бореться за потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 серпня, київське "Динамо" зіграє перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Протистоятиме Біло-синім шотландський "Рейнджерс". На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Рейнджерс".

У прямому ефірі в Україні матч "Динамо" – "Рейнджерс" покаже телеканал "2+2". Крім того, поєдинок буде доступним для перегляду на YouTube-каналах "Football Hub" та "ФК "Динамо" Київ". Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч "Динамо" – "Рейнджерс" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, початок гри о 21:00 за київським часом. Гра-відповідь між командами відбудеться 13 серпня в Глазго. Додамо, що переможець протистояння вийде у фінальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а той, хто програє, вилетить у Лігу Європи.

Нагадаємо, у другому раунді відбору кияни переграли сербський "Партизан", причому зробили це двічі. У "домашній" грі було зафіксовано розгром — 6:2, а в гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди.