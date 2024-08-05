Олімпіада-2024: розклад та результати українців 5 серпня (оновлюється)

Українці продовжують виступи на Олімпіаді-2024

У понеділок, 5 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 10-й ігровий день. Українці боротимуться за медалі у деяких дисциплінах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 5 серпня. Українці цього дня змагатимуться у стрибках у воду, легкій атлетиці, стрільбі, гребному слаломі, спортивній гімнастиці й боротьбі.

Розклад та результати українців 5 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

10:30. Стрільба. Скорострільний пістолет 25м, фінал (м) — Павло Коростильов.

11.00. Стрибки у воду. Вишка 10м, попередній раунд (ж) — Софія Лискун.

11:50. Легка атлетика. 400м с/б, втішний раунд (ж) — Анна Рижикова, Вікторія Ткачук.

12:20. Легка атлетика. 400м, втішний раунд (м) — Олександр Погорілко.

12:45. Спортивна гімнастика. Бруси, фінал (м). Ілля Ковтун, Олег Верняєв.

16:00. Боротьба. Вільна боротьба, 68кг, 1/8 фіналу (ж) Тетяна Сова-Рижко — Ніша Дахія (Індія).

16:30. Веслувальний слалом. Екстрім-слалом, чвертьфінал (ж) — Вікторія Ус.

За підсумками дев’яти ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти шість медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан.