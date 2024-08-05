Олімпіада-2024: розклад та результати українців 6 серпня (оновлюється)

Синьо-жовті продовжують боротися за медалі на Іграх

У вівторок, 6 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 11-й ігровий день. Українці виступлять у деяких видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 6 серпня. Українці цього дня змагатимуться у веслуванні, скелелазінні, боротьбі та легкій атлетиці.

Розклад та результати українців 6 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

10:30. Веслувальний спринт. Байдарки-четвірки 500 м, кваліфікація (ч) — Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін.

11.00. Спортивне скелелазіння. Болдеринг, півфінал (ж) — Євгенія Казбекова.

12:00. Веслувальний спринт. Каное-двійки 500 м, кваліфікація (ж) — Людмила Лузан, Анастасія Рибачок.

12:00. Боротьба. Вільна боротьба, 50 кг, 1/8 фіналу (ж) – Оксана Лівач – Актенге Кеунімжаєва (Узбекистан).

12:30. Веслувальний спринт. Байдарки-двійки 500 м, кваліфікація (ч) – Олег Кухарик, Ігор Трунов.

14.00. Спортивне скелелазіння. Швидкість, кваліфікація з посівом (ч) — Ярослав Ткач.

21:07. Легка атлетика. 400 м с/б, півфінал (ж) — Анна Рижикова.

Нагадаємо, за підсумками 10 змагальних днів на Олімпіаді в Парижі українці зуміли виграти сім медалей. Першу "бронзу" Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а перше "срібло" — стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну "бронзу" у легкій атлетиці для Синьо-жовтих завоював метальник молота Михайло Кохан. Ще одне "срібло" виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах.