Легкоатлет Проценко пережил оккупацию и стартует на Олимпиаде

Один из ведущих спортсменов в мире в секторе для прыжков в высоту стартует на Играх после пережитого ужаса

В среду, 7 августа, на Олимпиаде в Париже состоятся квалификационные соревнования в прыжках в высоту среди мужчин. В этом соревновании Украину представит атлет, который пережил российскую оккупацию под Херсоном, в 2022-м году — Андрей Проценко. Тем не менее, он не отчаялся, продолжил тренироваться и сегодня выйдет на главный старт четырехлетия на "Стад де Франс".

Более того украинский прыгун является одним из фаворитов соревнований. Оккупация не только не сломила его дух, а ровно наоборот. В июля 2022-го года он выиграл бронзу чемпионата мира, спустя месяц, в августе, серебро чемпионата Европы, а в марте 2023-го серебро чемпионата Европы в помещении. "Телеграф" рассказывает историю украинского атлета, не сломленного под дулами автоматов захватчиков.

36-летний Андрей Проценко считается топ-овым украинским прыгуном в высоту. Помимо вышеперечисленных наград легкоатлет неоднократно становился призером чемпионатов мира и Европы, а в 2019-м победил на Европейских играх в Минске. Кроме того, он имеет за плечами опыт трех Олимпиад, а Игры в Париже-2024, соответственно, станут четвертыми.

Впрочем, все прошлые заслуги никак нельзя сравнить с тем, что он сделал в 2022-м. Ведь то, через что Андрей прошел весной того года невозможно представить даже в самом страшном сне. Спортсмен родом из Херсона с первых дней полномасштабного вторжения оказался к оккупации, переживал ее в деревне, но не сдался, собрал из самодельной штанги и дуг для парников снаряд, и продолжил тренироваться — фактически, под дулом автоматов. Российские войска контролировали большую часть территории Херсонской области и село, где жил Проценко, в частности.

"Побоялись возвращаться в город"

Сам спортсмен в одном из интервью вспоминает этот период так: "24 февраля я планировал с утра поехать на чемпионат Украины, который в этот день должен был стартовать в сумах. Но за сутки до этого чемпионат отменили, потому что в стране ввели режим чрезвычайного положения – тогда все официальные мероприятия в Украине запретили. И мы с семьей остались в городе, хотя планировали все вместе ехать в Сумы, кроме дочки, которую отправили в село, в 60 километрах от Херсона. И, честно скажу, мы даже не услышали, как началась война. Спали до семи утра, потому что на ночь ставим телефоны в беззвучные режимы, да и окна квартиры выходят во двор. Но когда проснулись, нам сразу позвонили друзья, рассказали, что происходит. Долго не думали – сразу собрали кое-какие вещи и поехали за дочкой в село. Тогда уже были слышны взрывы, была видна техника, поэтому, когда добрались до села, побоялись возвращаться в город. Более того, наши знакомые хотели проехать в Херсон, но на блокпостах их разворачивали, потому что в городе уже высадились русские десантники, зашла техника, шли какие-то боевые действия".

К счастью, дом спортсмена не пострадал. Основные действия разворачивались на другом берегу Днепра, это от нас далековато. Да и на самом деле больших разрушений в Херсоне нет, просто русские угнетали своим присутствием все оставшееся население, ходя по улицам. Когда мы сами проезжали блокпосты с русскими солдатами, был определенный страх, опасения. Тяжело предугадать и понять, чего ждать от этих людей. Помню, что военные выглядели очень по-разному. Кто-то – такой стройный, красиво одетый. Видно, что какие-то элитные войска. А в других местах встречались доходяги, мужчины лет 40-50 в убитой одежде. Но все равно непонятно, на что они способны".

"Пришлось помучиться со штангой"

В селе спортсмен пробыл 40 дней. "По сути, все это время находились в оккупации. Но все же там было безопаснее, чем в Херсоне. А потом мы вернулись в город, где пробыли еще дней пять, и после этого приняли решение окончательно уезжать подальше, в безопасность. Могли бы и раньше уехать, но все пути были перекрыты, "зеленых" коридоров не было. Только когда появилась информация в телеграм-каналах от волонтеров (а это в том числе те, кто и сам уезжал из города), что есть возможность покинуть Херсон, мы с семьей собрались и уехали. В основном брали детские вещи, потому что я был уверен, что ту же спортивную форму мне, например, дадут в сборной. Так что на этот счет не беспокоился. Но вот в квартире остались разные приборы для восстановления, которые использую во время тренировок".

А говоря о том, как тренировался в селе, атлет вспоминает: " Первую неделю я вообще ничего не делал, только смотрел новости, следил за событиями в городе. Честно, была надежда, что все быстро закончится, мы вернемся домой. Да у всех была такая надежда, но получилось, как есть. Спустя неделю понял, что нужно все-таки уже что-то делать, тренироваться. Неизвестно, как долго продлится война, а физическая подготовка все равно нужна. Можно сказать, я начал тренироваться не для того, чтобы готовиться к турнирам, а в первую очередь чтобы не потерять форму, чтобы отвлечься от новостей, от всей обстановки. Плюс не исключал, что придется идти воевать (я же военнообязанный), а там физическая подготовка понадобится. Мысли разные были. Что касается еды, то, конечно, ни о каком спортивном питании речи не шло. По сути, питался чем попало.

А на просьбу рассказать о своих спортивных снарядах, используемых в полевых условиях, только улыбнулся: "На самом деле ничего сверхъестественного. В селе нашлась металлическая труба, правда, она была трехметровая, поэтому ее пришлось обрезать. Надел на разные концы трубы колеса, в землю вбил бревна, чтобы были хоть какие-то стойки для штанги. Сделал себе 100-метровую дорожку. Нашел один участок земли, который пришлось подравнять – с лопатой несколько часов поработал. Тоже такая себе тренировка (улыбается). Мне знакомый помогал делать все эти приспособления, где-то советовал, что-то подваривал. Не все так просто было. Хотя те же дуги, ставшие для меня барьерами, просто лежали на земле, никто их не использовал. Я нашел им применение. Но реально помучиться пришлось только со штангой".

"Увидели на автомате украинский флаг и выдохнули"

Также спортсмен вспоминает, как выезжал из Херсона: "По дороге из Херсона мы сначала проехали семь русских блокпостов, на всех проверяли багажники, осматривали. Возможно, к нам было более лояльное отношение, потому что в машине находились двое детей. Плюс военные проверяли, чтобы в салоне была только семья, без попутчиков. И еще смотрели в паспорте прописку. Когда мы добрались до очередного блокпоста и увидели на автомате у военных украинский флаг, просто выдохнули, поняли, что мы дома. Стало намного спокойнее".

Все эти ужасы остались позади в начале апреля 2022-го. А уже в июле, в американском Орегоне Проценко завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Кажется, фантастика. Но нет, это не был эмоциональный всплеск. Далее последовала медаль чемпионата Европы, зимнего чемпионата Европы…

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На Олимпиаду в Париж, четвертую в своей карьере, Андрей Проценко едет в качестве одного из фаворитов. Человек, переживший ужасы войны и оккупации, вернувшийся к мирной жизни и продолживший выигрывать медали самых престижных мировых соревнований еще никогда не был чемпионом или призером Олимпийских игр. Сейчас для этого, как никогда подходящее время. Да, Херсон освобожден и вновь контролируется Украиной. Но город по-прежнему обстреливается с левого берега Днепра, где остаются российские войска. Да и по всей остальной линии фронта обстановка "горячая". И победы на спортивном фронте для Украины как никогда важны. Чтобы атлеты смогли донести всему мировому сообществу правду о том, что происходит в Украине.