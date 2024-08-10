Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 11 августа (обновляется)

Олимпиада подходит к своему концу

В воскресенье, 11 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится последний, 16-й, игровой день. Лишь один украинец будет представлять страну.

Начнут медальный день марафонцы, а завершат баскетболисты. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за награды в таких дисциплинах: легкая атлетика, гандбол, водное поло, тяжелая атлетика, волейбол, современное пятиборье и борьба.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 11 августа (обновляется)

9:00 Легкая атлетика: Марафон (женщины)

10:00 Гандбол: Матч за бронзу (мужчины)

11:35 Водное поло: Матч за бронзу (мужчины)

12:00 Борьба: Свободная, 65 кг, 97 кг (мужчины). Свободная, 76 кг (женщины)

12:00 Современное пятиборье: Личный зачет (женщины)

12:30 Баскетбол: Матч за бронзу (женщины)

12:30 Тяжелая атлетика: Более 81 кг (женщины)

13:45 Трековые велогонки: Спринт (женщины)

14:00 Волейбол: Финал (женщины)

14:23 Трековые велогонки: Кейрин (мужчины)

14:30 Гандбол: Финал (мужчины)

14:56 Трековые велогонки: Омниум, по очкам (4 из 4), (женщины)

15:00 Водное поло: Финал (мужчины)

16:30 Баскетбол: Финал (женщины)

Напомним, официальный транслятор Олимпийских игр пометил Львов как российский город. Это произошло на фоне скандала в художественной гимнастике.