Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 11 серпня (оновлюється)
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Олімпіада добігає кінця
У неділю, 11 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться останній, 16-й, ігровий день. Лише один українець представлятиме країну.
Почнуть медальний день марафонці, а завершать баскетболісти. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за нагороди у таких дисциплінах: легка атлетика, гандбол, водне поло, важка атлетика, волейбол, сучасне п’ятиборство та боротьба.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 11 серпня (оновлюється)
9:00 Легка атлетика: Марафон (жінки)
10:00 Гандбол: Матч за бронзу (чоловіки)
11:35 Водне поло: Матч за бронзу (чоловіки)
12:00 Боротьба: Вільна, 65 кг, 97 кг (чоловіки). Вільна, 76 кг (жінки)
12:00 Сучасне п’ятиборство: Особистий залік (жінки)
12:30 Баскетбол: Матч за бронзу (жінки)
12:30 Важка атлетика: Понад 81 кг (жінки)
13:45 Трекові велогонки: Спринт (жінки)
14:00 Волейбол: Фінал (жінки)
14:23 Трекові велогонки: Кейрін (чоловіки)
14:30 Гандбол: Фінал (чоловіки)
14:56 Трекові велогонки: Омніум, за очками (4 з 4), (жінки)
15:00 Водне поло: Фінал (чоловіки)
16:30 Баскетбол: Фінал (жінки)
Нагадаємо, офіційний транслятор Олімпійських ігор помітив Львів як російське місто. Це сталося на тлі скандалу у художній гімнастиці.