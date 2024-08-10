Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 11 серпня (оновлюється)

Олімпіада добігає кінця

У неділю, 11 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться останній, 16-й, ігровий день. Лише один українець представлятиме країну.

Почнуть медальний день марафонці, а завершать баскетболісти. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за нагороди у таких дисциплінах: легка атлетика, гандбол, водне поло, важка атлетика, волейбол, сучасне п’ятиборство та боротьба.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 11 серпня (оновлюється)

9:00 Легка атлетика: Марафон (жінки)

10:00 Гандбол: Матч за бронзу (чоловіки)

11:35 Водне поло: Матч за бронзу (чоловіки)

12:00 Боротьба: Вільна, 65 кг, 97 кг (чоловіки). Вільна, 76 кг (жінки)

12:00 Сучасне п’ятиборство: Особистий залік (жінки)

12:30 Баскетбол: Матч за бронзу (жінки)

12:30 Важка атлетика: Понад 81 кг (жінки)

13:45 Трекові велогонки: Спринт (жінки)

14:00 Волейбол: Фінал (жінки)

14:23 Трекові велогонки: Кейрін (чоловіки)

14:30 Гандбол: Фінал (чоловіки)

14:56 Трекові велогонки: Омніум, за очками (4 з 4), (жінки)

15:00 Водне поло: Фінал (чоловіки)

16:30 Баскетбол: Фінал (жінки)

Нагадаємо, офіційний транслятор Олімпійських ігор помітив Львів як російське місто. Це сталося на тлі скандалу у художній гімнастиці.