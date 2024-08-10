Дорощук борется за медаль Олимпиады: прямая видеотрансляция финала в прыжках в высоту

Украинский спортсмен вышел в финал Игр

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится финал в прыжках в высоту среди мужчин. Украину на решающей стадии турнира представляет легкоатлет Олег Дорощук.

Онлайн видеотрансляция мужского финала Олимпиады-2024 в прыжках в высоту доступна на YouTube-канале "Суспільне спорт". Начало эфира — в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция мужского финала Олимпиады в прыжках в высоту:

Напомним, Украину в этой дисциплине представляли три атлета, но Андрей Проценко и Владислав Лавский не преодолели квалификационный барьер. К слову, в женском финале две украинки попали на пьедестал почета.

На данный момент сборная Украины завоевала на Играх 11 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а десятую — Жан Беленюк. Еще одно "серебро" Игр принес Украине дуэт гребцов Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок.