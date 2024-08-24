В России пробили дно, объявив о победе в НХЛ (видео)

В РФ продолжают присваивать чужие победы себе

Питерский хоккейный клуб СКА, возглавляемый сыном российского олигарха Бориса Ротенберга Романом, вывесил баннеры трофеев, которые выигрывала команда в своей истории. Все бы ничего, но там нашлось место Кубку Стэнли, который российские клубы не могут выиграть даже теоретически.

Соответствующее видео опубликовал telegram-канал "Хоккей без зрителей". Данные кадры вызвали волну шуток в сети, ведь Кубком Стэнли награждается североамериканская команда за победу в сильнейшей хоккейной лиге мира — НХЛ.

Сообщается, что СКА вывесил баннеры со своими победами и трофеями, которые завоевал новичок команды Евгений Кузнецов, выигравший в 2018 году Кубок Стэнли вместе с "Вашингтоном". Тем не менее это вызвало волну негодования в сети.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Украины (ФХУ) отреагировала на информацию о работе бывшего хоккеиста сборной Украины и экс-сотрудника ФХУ Вячеслава Завальнюка в России.

Напомним, накануне в РФ произошел громкий международный скандал в баскетболе. В Россию на турнир в Перми якобы приехала сборная Колумбии, однако на деле оказалось, что на соревнования прилетели баскетболисты-любители, студенты и инженеры из этой страны.