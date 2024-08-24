У Росії пробили дно, оголосивши про перемогу у НХЛ (відео)

У РФ продовжують присвоювати чужі перемоги собі

Пітерський хокейний клуб СКА, який очолює син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман, вивісив банери трофеїв, які вигравала команда у своїй історії. Все б нічого, але там знайшлося місце й Кубку Стенлі, який російські клуби не можуть виграти навіть теоретично.

Відповідне відео опублікував telegram-канал "Хокей без глядачів". Ці кадри викликали хвилю жартів у мережі, адже Кубком Стенлі нагороджується північноамериканська команда за перемогу у найсильнішій хокейній лізі світу — НХЛ.

Повідомляється, що СКА вивісив банери зі своїми перемогами та трофеями, які завоював новачок команди Євген Кузнєцов, який у 2018 році виграв Кубок Стенлі разом із "Вашингтоном". Проте це все одно викликало хвилю обурення у мережі.

Раніше повідомлялося, що Федерація хокею України (ФХУ) відреагувала на інформацію про роботу колишнього хокеїста збірної України та ексспівробітника ФХУ В’ячеслава Завальнюка у Росії.

Нагадаємо, напередодні у РФ стався гучний міжнародний скандал у баскетболі. У Росію на турнір до Пермі нібито приїхала збірна Колумбії, проте насправді виявилося, що на змагання прилетіли баскетболісти-аматори, студенти та інженери із цієї країни.