Первая ракетка Украины засветила идеальную фигуру в бикини (фото)
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Украинская теннисистка отдыхает перед US Open-2024
Первая ракетка Украины Марта Костюк (№ 19 WTA) поделилась с фанатами горячими снимками. Спортсменка отдыхает после главного травяного турнира сезона — Уимблдон-2024, где она не сумела достигнуть больших высот.
Соответствующими снимками Марта поделилась на своей странице в Instagram. Судя по геолокации фото Марта отдыхает в Монте-Карло (Монако).
"Побег", — прокомментировала снимки Костюк, видимо, намекнув, что ей удалось сбежать от изнурительных тренировок и найти время для отдыха.
На снимках Марта позирует в розовом открытом купальнике, который подчеркивает ее фигуру, и в белой шляпке. Пользователи были в восторге от свежих фотографий Марты.
"Идеальная", "Красивая и сильная", "Розовый тебе к лицу", "Вот это побег", — пишут пользователи.
Напомним, недавно Костюк снялась в откровенной фотосессии для журнала Vogue, посвященной Олимпиаде-2024. На Уимблдоне-2024 Марта выступала в своем "свадебном платье". Главный дизайнер бренда Wilson Джоэль Майкалофф поделились историей создания наряда спортсменки, которое получило название "Марта".