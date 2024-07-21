Первая ракетка Украины засветила идеальную фигуру в бикини (фото)

Украинская теннисистка отдыхает перед US Open-2024

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№ 19 WTA) поделилась с фанатами горячими снимками. Спортсменка отдыхает после главного травяного турнира сезона — Уимблдон-2024, где она не сумела достигнуть больших высот.

Соответствующими снимками Марта поделилась на своей странице в Instagram. Судя по геолокации фото Марта отдыхает в Монте-Карло (Монако).

"Побег", — прокомментировала снимки Костюк, видимо, намекнув, что ей удалось сбежать от изнурительных тренировок и найти время для отдыха.

На снимках Марта позирует в розовом открытом купальнике, который подчеркивает ее фигуру, и в белой шляпке. Пользователи были в восторге от свежих фотографий Марты.

"Идеальная", "Красивая и сильная", "Розовый тебе к лицу", "Вот это побег", — пишут пользователи.

Марта Костюк отдыхает в Монако

Напомним, недавно Костюк снялась в откровенной фотосессии для журнала Vogue, посвященной Олимпиаде-2024. На Уимблдоне-2024 Марта выступала в своем "свадебном платье". Главный дизайнер бренда Wilson Джоэль Майкалофф поделились историей создания наряда спортсменки, которое получило название "Марта".