Чехия - Украина: где и когда бесплатно смотреть матч Лиги наций

Сине-желтые проведут второй поединок на турнире

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет с Чехией в рамках поединка 2 тура Лиги наций УЕФА. Накануне Сине-желтые неудачно стартовали на турнире, уступив Албании (1:2).

В прямом эфире в Украине матч национальной сборной против Чехии покажут и по ТВ, и в сети. Об этом сообщает "Телеграф".

Бесплатно посмотреть игру можно в цифровом вещании T2 на региональных каналах "Суспільного" (Суспільне Київ, Суспільне Черкаси і т д.), а также клиентам кабельного ТВ. В Интернете поединок будет доступен для просмотра эксклюзивно на медиа-платформе Megogo (требуется подписка).

Игра Чехия — Украина пройдет в Праге на "Эден Арене", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Добавим, что Лига наций является очень важным турниром для нашей команды, ведь победа в группе даст Сине-желтым дополнительную возможность отобраться на ЧМ-2026 по футболу в случае неудачи в европейском квалификационном раунде.

Напомним, в октябре на нашу команду ждут еще две игры Лиги наций. В июне Сине-желтые не смогли выйти из группы на Евро-2024.