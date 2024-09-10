Чехия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сине-желтые проведут вторую встречу на турнире

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет с Чехией в рамках матч второго тура Лиги наций УЕФА. В первом туре украинцы сенсационно проиграли Албании (1:2).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Чехия — Украина. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Чехия — Украина — начало в 21:45 (обновляется)

Сине-желтые проведут второй официальный матч после провального Евро-2024. Казалось, руководство сборной сделало выводы после неудачи на ЧЕ, однако игра с Албанией показала большие проблемы у национальной команды. Сможет ли Сергей Ребров исправить ситуацию в сжатые сроки узнаем в Праге в матче против мотивированной Чехии, которая стартовала на турнире еще хуже (разгромное поражение от Грузии — 1:4).

Матч Чехия — Украина покажут в Украине на нескольких платформах. Добавим, что букмекеры не верят в Сине-желтых в этом противостоянии.

На сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты Сине-желтых в 2024 году. Добавим, в этом году сборная Украины не сумела выйти из группы на ЧЕ-2024.