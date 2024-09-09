Чехія — Україна: де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги націй
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Синьо-жовті проведуть другий поєдинок на турнірі
У вівторок, 10 вересня, збірна України зіграє з Чехією у рамках поєдинку 2 туру Ліги націй УЄФА. Напередодні Синьо-жовті невдало стартували на турнірі, поступившись Албанії (1:2).
У прямому ефірі в Україні матч національної збірної проти Чехії покажуть і по ТБ, і у мережі. Про це повідомляє "Телеграф".
Безкоштовно подивитися гру можна у цифровому мовленні T2 на регіональних каналах "Суспільне" (Суспільне Київ, Суспільне Черкаси тощо), а також клієнтам кабельного ТБ. В Інтернеті поєдинок буде доступний для перегляду ексклюзивно на медіаплатформі Megogo (потрібна підписка).
Гра Чехія — Україна пройде в Празі на "Еден Арені", початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Додамо, що Ліга націй є дуже важливим турніром для нашої команди, адже перемога у групі дасть Синьо-жовтим додаткову можливість відібратися на ЧС-2026 з футболу у разі невдачі у європейському кваліфікаційному раунді.
Нагадаємо, у жовтні на нашу команду чекають ще дві гри Ліги націй. У червні Синьо-жовті не змогли вийти із групи на Євро-2024.