Чехия - Украина: букмекеры оценили шансы команд в Лиге наций

Специалисты считаю чехов небольшими фаворитами встречи

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проведет свой второй поединок в Лиге наций УЕФА. После провала в поединке с Албанией (1:2) Сине-желтые сыграют против Чехии.

Букмекеры не сумели выделить однозначного фаворита противостояния, но небольшое преимущество отдают хозяевам. Об этом сообщает Favbet.

Вероятность победы чехов в основное время специалисты оценили в 42%, а украинцев — в 29%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Чехия — Украина:

Favbet: (победа Чехии 2,30 — ничья 3,40 — победа Украины 3,30)

William Hill: (2,20 — 3,40 — 3,00)

Bwin: (2,25 — 3,40 — 3,10)

Матч Чехия — Украина состоится в Праге на "Эден Арене". Этот поединок бесплатно покажут в Украине в прямом эфире.

Напомним, Лига наций является принципиальным турниром для Украины и остальных, ведь победитель группы получит альтернативную возможность отобраться на ЧМ-2026. Кроме того, рейтинговые матчи могут помочь Украине подняться в топ-12 рейтинга УЕФА, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке европейского отбора ЧМ-2026. На данный момент наша команда занимает 13-е место.

На сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты Сине-желтых в 2024 году. Добавим, в этом году сборная Украины провально выступила на Евро-2024.