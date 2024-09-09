Чехія — Україна: букмекери оцінили шанси команд у Лізі націй

Фахівці вважаю чехів невеликими фаворитами зустрічі

У вівторок, 10 вересня, збірна України проведе свій другий поєдинок у Лізі націй УЄФА. Після провалу у поєдинку з Албанією (1:2) Синьо-жовті зіграють проти Чехії.

Букмекери не зуміли виділити однозначного фаворита протистояння, але невелику перевагу надають господарям. Про це повідомляє Favbet.

Імовірність перемоги чехів у основний час фахівці оцінили у 42%, а українців – у 29%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Чехія — Україна:

Favbet: (перемога Чехії 2,30 – нічия 3,40 – перемога України 3,30)

William Hill: (2,20 — 3,40 — 3,00)

Bwin: (2,25 — 3,40 — 3,10)

Матч Чехія — Україна відбудеться у Празі на "Еден Арені". Цей поєдинок безкоштовно покажуть в Україні у прямому ефірі.

Нагадаємо, Ліга націй є принциповим турніром для України та решти, адже переможець групи отримає альтернативну можливість відібратися на ЧС-2026. Крім того, рейтингові матчі можуть допомогти Україні піднятися у топ-12 рейтингу УЄФА, щоб потрапити до першого кошика під час жеребкування європейського відбору ЧС-2026. На цей час наша команда посідає 13 місце.

На сайті "Телеграф" доступні розклад та результати Синьо-жовтих у 2024 році. Додамо, цього року збірна України провально виступила на Євро-2024.