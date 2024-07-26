Объявился спустя 10 лет: отец фаворитки Путина оказался полковником Генштаба с "должностью" в Крыму

Отец фигуристки долгое время не общался с ней

Отец скандальной российской фигуристки Камилы Валиевой Валерий Рамазанов внезапно объявился в медиапространстве. Он не виделся с дочерью 10 лет.

Об этом он рассказал сам в интервью sport24.ru. Отцом спортсменки оказался полковник Генерального штаба Министерства обороны, председатель Союза морских пехотинцев Крыма. Он объяснил столь долгую разлуку с дочерью "географией службы".

– Как прошла встреча с дочерью?

– Мы наконец встретились с Камилой, пообщались, все прошло хорошо. А так мы с ней очень давно не виделись – почти десять лет.

Почему так долго? Дело в географии моей службы и тренировках Камилы. Тогда я был командиром части и часто был в разъездах, а дочь с мамой переехали в Москву. Там Камила тренировалась в интернате: сначала в "Москвиче", а потом в "Самбо-70".

Также на долгую разлуку повлияло то, что с ее мамой мы разведены и вместе не живем. Но сейчас я вернулся к себе на родину, являюсь председателем "Союза морских пехотинцев Крыма". Поэтому мы с дочерью можем видеться чаще.

Сама Валиева после выхода интервью ее отца заявила, что тот не является частью ее семьи.

"Обычно, я не даю никаких комментариев по поводу моей личной жизни, но сегодня на просторах интернета появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь.

В связи с этим я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму!

И поблагодарить её за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы

Только она моя настоящая и любимая семья", — написала Валиева в Telegram.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.