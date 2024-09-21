"Верни деньги": в России объявили "шах" шахматному королю

В РФ не довольны поведением лучшего шахматиста мира

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин раскритиковал норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена за призыв не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE). Норвежец выступил с пламенной речью прямо на глазах российского президента FIDE Аркадия Дворковича.

Соответствующий комментарий Смагина приводит metaratings.ru. Сергей в своем заявлении использовал известный кремлевский нарратив о спорте вне политики. Также вице-президент ФШР потребовал от норвежца деньги, который тот заработал в России в детстве.

"Я бы напомнил Карлсену, что старт его профессиональной карьеры произошел в России. Он мальчиком приезжал в нашу страну, играл на различных турнирах и заработал здесь достаточно много денег. Прежде чем говорить что-то негативное о России, Карлсену тогда неплохо было бы вернуть должок, все эти призовые.

Я вообще крайне отрицательно отношусь к политическим заявлениям людей, которые в этом не понимают, не разбираются и не влияют на эти процессы. Спортсмены должны заниматься спортом, а не политикой", — заявил Смагин.

Напомним, Апелляционная палата комиссии по этике FIDE отменила решение о лишении членства ФШР. Российские гроссмейстеры после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выступают на турнирах FIDE в нейтральном статусе. Это не касается бывшего украинца Сергея Карякина, который стал пропагандистом Кремля, а недавно получил высокую должность.