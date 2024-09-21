Джошуа - Дюбуа: онлайн-трансляция боя за пояс Усика

В Британии разыграют один титул в хевивейте

В субботу, 21 сентября, в Лондоне (Великобритания) на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) — Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО). На кону поединка будет стоять титул IBF в супертяжелом весе, ранее пояс британцам предоставил украинец Александр Усик.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу бокса Джошуа — Дюбуа. Вечер боев в Лондоне начнется в 18:00 по киевскому времени, главный поединок начнется около полуночи.

Онлайн-трансляция вечера бокса Джошуа — Дюбуа (начало в 18:00)

Британские гиганты Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа проведут чемпионский бой, который приблизит победителя к поединку за титул абсолютного чемпиона мира. Накануне боксеры провели официальную процедуру взвешивания, а также устроили "дуэль взглядов".

Где смотреть шоу Джошуа — Дюбуа

В прямом эфире в Украине супербой Джошуа — Дюбуа покажет медиа-сервис DAZN. За легальный просмотр поединка в Украине придется заплатить. Стоимость трансляции боя Джошуа – Дюбуа на DAZN — 815 грн.

Промо видео боя Джошуа - Дюбуа

Прогноз букмекеров на бой Джошуа — Дюбуа

По мнению букмекеров, AJ является безоговорочным фаворитом "дуэли". На победу Джошуа специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,29, а подобный успех "Динамита" менее вероятен — коэффициент 4,60, ничья маловероятна — коэффициент 17,00.

Андеркард вечера бокса Джошуа — Дюбуа

И Джошуа, и Дюбуа в свое время проигрывали Александру Усику, причем AJ уступал дважды. К слову, Даниель даже "уронил" украинца, однако, по мнению рефери, сделал это ударом ниже пояса.