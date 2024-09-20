Джошуа - Дюбуа: где и когда смотреть бой за пояс Усика

Британские боксеры сразятся за чемпионский пояс в хэвивейте

В субботу, 21 сентября, в Лондоне (Великобритания) на легендарном стадионе "Уэмбли" бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) проведет чемпионский бой против экс-претендента на титул Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО). Обоих боксеров объединяет одно — они проиграли Александру Усику, причем AJ уступил дважды.

В прямом эфире в Украине супербой Джошуа — Дюбуа покажет медиа-сервис DAZN. Об этом сообщает "Телеграф". Вечер бокса в Лондоне начнется в 18:00 по киевскому времени, главный бой начнется после полуночи.

За легальный просмотр поединка в Украине придется заплатить. Стоимость трансляции боя Джошуа – Дюбуа на DAZN — 815 грн. Добавим, что украинские трансляторы не заинтересовались в этом шоу бокса, хотя в Лондоне определится, возможно, следующий соперник Усика.

Отметим, на кону боя Джошуа — Дюбуа будет стоять пояс IBF в тяжелом весе. Этот титул добровольно освободил Усик, сделав таким образом британцам подарок.

Сам Усик сейчас только начинает подготовку к бою реваншу с Тайсоном Фьюри. Ожидается, что и Александр и, Тайсон посетят бой Джошуа — Дюбуа.

К слову, недавно украинец был задержан поляками в аэропорту Кракова. Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, после чего боксера быстро отпустили. Сам Александр поблагодарил польских пограничников, а также президента страны. Позднее СМИ назвали несколько версий инцидента.