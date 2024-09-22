Росії дали по носу на міжнародній арені: у РФ звинувачують у всьому Україну

Росія, попри колосальний вплив у шахах, не зуміла позбутися санкцій у цьому виді спорту

Генеральна асамблея Міжнародної шахової федерації (FIDE) зберегла обмеження для російських та білоруських гравців, але допустила до міжнародних командних змагань дітей віком до 12 років та осіб з обмеженими можливостями з РФ. Напередодні система голосування у FIDE дала збій.

Відповідне рішення було ухвалено на асамблеї 22 вересня. Варіанти із повним збереженням санкцій, а також зі зняттям усіх санкцій із Федерації шахів Росії (ФШР) зібрали менше голосів. У Росії вважають, що на делегатів FIDE чинився тиск з боку України й не лише.

"Такому рішенню передувала низка подій. Кілька днів тому Карлсена визнають найкращим гросмейстером в історії, він висловлюється проти повернення росіян і білорусів.

Вже тоді зрозуміли, що то робота з думкою. На цю тему висловлюється людина, яка має великий авторитет. І ось голосування, яке виправдало наші побоювання.

Я вважаю, що це був неприкритий тиск на членів міжнародної федерації, які й ухвалювали рішення", — сказав депутат Держдуми Дмитро Свищев.

"Дане голосування було безпрецедентним щодо тиску, вчиненого на делегатів, які повинні були проголосувати. Була заява МЗС України про те, що якщо делегати інших країн підтримають зняття санкцій з російських спортсменів, то будуть санкції з боку України.

Була заява з боку Держдепу США щодо цього питання. Також був активний вплив з боку дипломатичного корпусу України персонально на кожного конкретного делегата, нібито вони накладуть санкції на кожного, хто підтримає позицію Росії", — заявив президент ФШР Андрій Філатов.

Нагадаємо, найкращий шахіст планети Магнус Карлсен на очах президента FIDE росіянина Аркадія Дворковича публічно закликав не знімати санкції з РФ та Білорусі. Після цього в Росії зажадали від норвежця повернути всі гроші, які він заробив у РФ.