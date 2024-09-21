Мировые шахматы превратились в Россию: выборы в FIDE рассмешили мир

FIDE возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, который ранее работал в команде бывшего президента РФ Дмитрия Медведева

В субботу, 21 сентября, на заседании Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) произошел конфуз. Накануне Федерация шахмат России (ФШР) вновь стала членом FIDE.

На заседании пытались избрать председателя Комитета по этике и дисциплине, однако электронная система подсчета голосов подвела. Об этом сообщает Tribuna.ua.

По информации источника, для участия в выборах зарегистрировалось 176 участников, среди которых 49 не голосовали, а 5 воздержались. Согласно этой информации, свой голос за одного из кандидатов должны были отдать 122 человека. Тем не менее электронная система для голосования насчитала 220 голосов… После оглашения результата было решено провести повторное голосование.

В сети лишь посмеялись над этой ситуацией. Пользователи отметили, что FIDE, которая находится под сильным влиянием РФ, сама превратилась в Россию с ее "честными выборами".

На должность главы Комитета по этике и дисциплине претендуют 3 человека: киргиз Бабур Толбаев, румын Даниэль Флореа и Йоландер Персо из Гайаны. Первые два имеют связь с Россией и, вероятно, будут продвигать политику возвращения РФ в международные шахматы.

Напомним, российский гроссмейстер-пропагандист Сергей Карякин получил большую должность в РФ. Карякин, в отличие от других россиян, отстранен от всех международных соревнований.