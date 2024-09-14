"Абсолютная красота": украинская легкоатлетка похвасталась идеальной фигурой (фото)

Спортсменка готовится к новому сезону

Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вернулась к тренировкам. Спортсменка из-за травмы не сумела выйти в финал на Олимпиаде в Париже.

Соответствующее фото прыгунья в длину опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках украинка позирует в облегающей спортивной одежде.

"Скучаете по спортивному контенту", — подписала фото Марина.

"Абсолютная красота", "Ты спортсменка. Ты стала тем, кто есть, из-за этого. Если ты не создаешь спортивный контент, то почему за тобой должны продолжать следить?", "Очень хотим как можно дольше видеть вас в секторе", "Вас интересно смотреть всегда, сейчас по-особому", — пишут пользователи.

Напомним, Бех-Романчук регулярно радует свою 500-тысячную армию подписчиков горячими снимками. К сожалению, в 2024 году травмы преследовали украинку вплоть до Олимпиады. После главного старта 4-летия Марине задали неудобный вопрос из-за чего в Париже произошел скандал. Ранее легкоатлетка показала свою фигуру в купальнике с глубоким декольте, при этом спортсменка позировала на САП-борде с веслом.