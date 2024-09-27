Ребров уберет из сборной Украины двух "авторитетов"

Наставник Сине-желтых в ближайшее время назовет состав на октябрьский сбор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызовет в национальную команду защитника Александра Зинченко и вингера Андрея Ярмоленко. В октябре у Сине-желтых запланировано два матча Лиги наций против Грузии и Чехии.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. По его словам, Зинченко восстанавливается от травмы, а решение по Ярмоленко "вызывает непонимание".

"Октябрьские матчи сборная Украины проведет без двух авторитетных игроков. Насколько мне известно, Сергей Ребров не намерен вызывать не только Андрея Ярмоленко, но и Александра Зинченко.

Решение по игроку "Арсенала" вполне логично, ведь в последние недели он восстанавливается после повреждения. А вот не вызов семерки "Динамо" вызывает определенное непонимание.

Как думаете, без "Ярмолы" и "Зины" результаты национальной команды улучшатся?" — написал Бурбас.

Напомним, сборная Украины выступает в Лиге наций в группе 1 дивизиона B вместе с Албанией, Грузией и Чехией. В первом туре Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение 2:1. Затем наша команда умудрилась проиграть Чехии (2:3), после чего болельщики забросали игроков мусором.