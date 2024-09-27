Ребров прибере зі збірної України двох "авторитетів"

Наставник Синьо-жовтих найближчим часом назве склад на жовтневий збір

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не викличе до національної команди захисника Олександра Зінченка та вінгера Андрія Ярмоленка. У жовтні у Синьо-жовтих заплановано два матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі. За його словами, Зінченко відновлюється від травми, а рішення щодо Ярмоленка "викликає нерозуміння".

"Жовтневі матчі збірна України проведе без двох авторитетних гравців. Наскільки мені відомо, Сергій Ребров не планує викликати не тільки Андрія Ярмоленка, а й Олександра Зінченка.

Рішення по гравцю "Арсеналу" цілком логічне, адже останніми тижнями він відновлюється після пошкодження. А от не виклик сімки "Динамо" викликає певне нерозуміння.

Як гадаєте, без Ярмоли і Зіни результати національної команди покращаться?" — написав Бурбас.

Нагадаємо, збірна України виступає у Лізі націй у групі 1 дивізіону B разом з Албанією, Грузією та Чехією. У першому турі Албанія завдала Синьо-жовтим сенсаційної поразки 2:1. Потім наша команда примудрилася програти Чехії (2:3), після чого вболівальники закидали сміттям гравців.