Все из-за любви: почему Довбик играет с повязкой на руке (видео)

Украинец перенял "ритуал" у известного футболиста, а также добавил свою фишку

Нападающий сборной Украины Артем Довбик вновь отличился голом за "Рому". На этот раз украинец поразил ворота "Атлетика" Бильбао в Лиге Европы (1:1).

Украинец вновь играл с перевязанной рукой и перевязанными пальцами на руке. Жена форварда Юлия на YouTube-канале ТРЕНДЕЦЬ прояснила ситуацию.

С перевязанными пальцами все просто — Артем принципиально не хочет снимать кольцо, которое он целует во время празднования голов. А вот повязка на руке — это ритуал, который Довбик подсмотрел у знаменитого французского нападающего Карима Бензема. Француз сначала перевязывал руку, чтобы защитить травмированный мизинец, однако затем это стало его фишкой. По словам Юлии, Артем очень уважает Карима и следит за его выступлениями.

Отметим, Довбик женился на своей однокласснице Юлии в 2020 году. В августе 2022 года Артем впервые стал отцом: у пары появилась дочь Кира.

Артем Довбик с семьей

Напомним, летом 2024 года Довбик перешел в "Рому" из "Жироны". Артем мог оказаться в испанском "Атлетико", но Волки предложили украинцу более выгодные условия. Добавим, что украинец был номинирован на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге 2023/24. Форвард в прошлой кампании стал лучшим бомбардиром в первенстве Испании.